Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.

Общество Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500 – 700 млн руб. С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Политика Путин освободил Суркова с должности своего помощника Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ президента об этом уже вступил в силу.

Политика Раскрыты подробности спора представителей России и Германии в Совбезе ООН Совбез ООН провел совещание по случаю пятилетия со дня подписания минских соглашений лидерами Германии, Франции, Украины и России на фоне обострения ситуации в Донбассе.