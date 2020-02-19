Политика
RT на русскомПесков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.
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Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Общество
Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая
Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500 – 700 млн руб. С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин освободил Суркова с должности своего помощника
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ президента об этом уже вступил в силу.
Происшествия
В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме
Работница почты обнаружила пожилую жительницу поселка Лесной города Шелехов Иркутской области дома с обмороженными руками.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Биатлон
Проблемы со стрельбой у Мироновой связали с любовью к телефону
Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин раскритиковал биатлонистку Светлану Миронову, передает "Спорт-Экспресс".
Экономика
Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
Армия и оружие
В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Музыка
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Происшествия
Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Политика
Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка
Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
Общество
СМИ: В здании ФСБ в Москве зарегистрированы фирмы, которые занимались обналом
В особняке в центре Москве, принадлежащем ФСБ, в 2010-е стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Футбол
Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
Гаджеты
Cooler Master MH600: трио игровых гарнитур накладного типа
Компания Cooler Master сообщила о доступности гарнитур игрового класса MH600: в серию вошли три модели — MH630, MH650 и MH670.
Футбол
Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Гаджеты
Беспроводные наушники Marshall Monitor II A.N.C: шумоподавление и до 45 часов работы
Футбол
Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Политика
Раскрыты подробности спора представителей России и Германии в Совбезе ООН
Совбез ООН провел совещание по случаю пятилетия со дня подписания минских соглашений лидерами Германии, Франции, Украины и России на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Общество
С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.