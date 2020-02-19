Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.
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Песков: Сурков найдет работу благодаря своему опыту и таланту

Ведомости05:23

Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова

РИА Новости04:37

Песков описал будущее Суркова фразой «талант найдет свое применение»

РБК04:58

Кремль прокомментировал отставку Суркова

Lenta.ru04:52

Песков прокомментировал отставку Суркова

RT на русском04:59

В Кремле прокомментировали отставку Суркова

Газета.Ru04:37

Песков: талант и опыт Суркова найдут свое применение

ТАСС04:36
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Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Общество

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500 – 700 млн руб. С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая.
РБК 04:34
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Путин освободил Суркова с должности своего помощника

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ президента об этом уже вступил в силу.
EastRussia вчера в 21:39
Происшествия

В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме

Работница почты обнаружила пожилую жительницу поселка Лесной города Шелехов Иркутской области дома с обмороженными руками.
РИА Новости 02:53
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Биатлон

Проблемы со стрельбой у Мироновой связали с любовью к телефону

Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин раскритиковал биатлонистку Светлану Миронову, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:40
Экономика

Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
ТАСС 01:47
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Политика

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Армия и оружие

В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Новостной фронт вчера в 08:33
Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru вчера в 19:18
Происшествия

Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами

Четвертая Власть 03:25
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
РИА Новости 05:47
Политика

Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка

Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
Ведомости 04:10
Общество

СМИ: В здании ФСБ в Москве зарегистрированы фирмы, которые занимались обналом

В особняке в центре Москве, принадлежащем ФСБ, в 2010-е стали регистрироваться сомнительные коммерческие компании.
БИЗНЕС Online 01:39
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Футбол

Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

КМВ Новости 05:30
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Гаджеты

Cooler Master MH600: трио игровых гарнитур накладного типа

Компания Cooler Master сообщила о доступности гарнитур игрового класса MH600: в серию вошли три модели — MH630, MH650 и MH670.
3DNews 06:03
Футбол

Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Газета.Ru 04:40
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa 17 февраля в 12:59
Гаджеты

Беспроводные наушники Marshall Monitor II A.N.C: шумоподавление и до 45 часов работы

3DNews 00:44
Футбол

Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru вчера в 15:43
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Раскрыты подробности спора представителей России и Германии в Совбезе ООН

Совбез ООН провел совещание по случаю пятилетия со дня подписания минских соглашений лидерами Германии, Франции, Украины и России на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:18
Общество

С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
Интермонитор.ру вчера в 19:48
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
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