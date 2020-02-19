Политика
RT на русскомПесков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.
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Политика
Депутаты от КПРФ устроили демарш с транспарантом на заседании облдумы
Сегодня на заседании Саратовской областной думы депутаты от КПРФ устроили очередной демарш во время обсуждения поправок в регламент регионального парламента.
Авто
КамАЗ разработал беспилотный грузовик без кабины
Российский автопроизводитель КамАЗ получил патент на беспилотный грузовой автомобиль.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Гаджеты
Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к еще одному почтовому сервису
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ, с конца января служба ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения об угрозах взрывов в российских городах.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Что изменилось в работе поликлиник и ФАПов, благодаря Минздраву
Минздрав выпустил свежее Положение об организации первичной медицинской помощи.
Биатлон
Зайцева оценила работу тренерского штаба сборной России
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала работу тренерского штаба сборной России, сообщает RT.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Происшествия
Пять машин столкнулись на площади Восстания
Пять легковых автомобилей столкнулись на площади Восстания днем 19 февраля.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Армия и оружие
Зеленский: обострение в Донбассе не изменит курс на прекращение войны
Обострение ситуации в Донбассе не приведет к изменению курса Киева на прекращение войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Политика
Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане
Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.