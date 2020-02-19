Политика
ФАНПесков рассказал о возможном будущем Суркова после отставки
Песков напомнил, что Сурков был освобожден от должности по собственному желанию. Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства, Сурков встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российски врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Общество
Путин обсудил с главой Петербурга строительство арт-парка
Российский лидер Владимир Путин обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым реализацию нацпроектов в 2019 году и строительство социальных объектов.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Общество
СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн
Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Автоспорт
Формула-1. Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов. Квят – 10-й
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня официальных предсезонных тестов в Барселоне.
Армия и оружие
США выступили против астанинского формата урегулирования в Сирии
В США считают, что Астанинский формат в деле прекращения огня на северо-западе Сирии неэффективен, и что этой проблемой должны заняться генсек ООН и его спецпосланник в Сирии.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Гаджеты
Microsoft создала единое приложение для Word, Excel и PowerPoint
Microsoft объединила свои классические офисные сервисы Word, Excel и PowerPoint в одно приложение для гаджетов на Android.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Великобритания выступила против отправки Россией гуманитарных конвоев в Донбасс.
Игры
THQ Nordic выпустит полноценный ремейк Gothic
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
До начала концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке в филармонии имени Шостаковича у журналистов измерили температуру тела, ожидается, что в памятном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо
Здоровье
Минздрав наградил работавших в условиях карантина тюменских медиков
Минздрав наградил медработников, обеспечивавших медицинский уход за россиянами в тюменском санатории «Градостроитель» после их эвакуации из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Авто
Компания Mercedes-AMG презентовала модель GLE 63 S Coupe
На днях представители компании Mercedes-AMG презентовали "заряженную" версию модели GLE 63 S Coupe.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Экономика
S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.
Экономика
Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал «недалеким» футболиста Тарасова, посмотревшего не тот финал МЧМ
Защитник «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» выразил мнение, что полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не самый далекий человек.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».