Политика

АМИТЕЛАМИТЕЛПесков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
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Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса

RT на русском06:33

Песков заявил, что правительство работает над повышением доходов населения

ТАСС05:56

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URA.Ru05:28

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Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

РИА Новости05:49

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

Интерфакс05:22
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Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

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Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии

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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
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Ботнет представляет собой инфраструктуру зараженных телефонов на Android. Устройства могут быть подключены к Geost и управляться удаленно.
Lenta.ru вчера в 10:51
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Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
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В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
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Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
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«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами

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Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
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Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США

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Ученые имплантировали песни в мозг птиц

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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

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