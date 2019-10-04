Политика

АМИТЕЛАМИТЕЛПесков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
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Кремль пообещал изучить доклад ученых о доходах россиян

Московский Комсомолец05:39

Песков заявил, что правительство работает над повышением доходов населения

ТАСС05:56

Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

РИА Новости05:49

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RT на русском06:33

Кремль будет спасать средний класс, исчезающий из-за рождения детей

URA.Ru05:28

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

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Галактика Андромеда более активна в «поедании» галактик, чем считалось

AstroNews.ru вчера в 11:11
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Интерфакс 15:17
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Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ вчера в 20:28
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
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