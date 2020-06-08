Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".

с чего всё началось

Ранее режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя».

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