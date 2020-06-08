Политика

News.ruNews.ruПесков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Ранее режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя».
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с чего всё началось

Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".
РИА Новости05:57

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Песков: Президент знаком с теорией Михалкова о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса

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Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование

Комсомольская правда06:29

Песков сообщил, что Путин в курсе ситуации вокруг программы «БесогонТВ»

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Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

РИА Новости05:57

Кремль высказался о передаче Никиты Михалкова про угрозу чипирования

Московский Комсомолец06:07

Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании

Lenta.ru05:39
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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Происшествия

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Тушение пожара на нефтяной скважине при помощи пушки попало на видео

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РИА Новости 10:04
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Общество

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Общество

ВОЗ советует россиянам продолжать носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует гражданам России продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19.
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Здоровье

Костин рассказал о порядке возобновления плановой медпомощи в области

В первую очередь планируется вернуть к плановой медпомощи монопрофильные медорганизации, уточнил министр.
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Шоу-бизнес

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Макгрегор объяснил причины завершения карьеры в MMA

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Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
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Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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Использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных.
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Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
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С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

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В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

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Дублер Киану Ривза рассказал об истинном характере актера

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Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

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