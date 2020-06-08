Политика
News.ruПесков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Ранее режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".РИА Новости05:57
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Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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