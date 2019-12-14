Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
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Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
с чего всё началось
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах.РИА Новостивчера в 16:03
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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже
Life.ruвчера в 19:19
«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже
Царьградвчера в 17:47
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