Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
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Дмитрий Песков
Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
с чего всё началось

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах.
РИА Новостивчера в 16:03

Подробнее о событии

Песков подтвердил переход на «повышенные тона» на нормандском саммите

Российская газетавчера в 19:53

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже

Life.ruвчера в 19:19

В Кремле ответили на сообщения о разговоре на повышенных тонах в Париже

Взгляд.рувчера в 17:16

«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Царьградвчера в 17:47

Песков ответил на сообщения о разговоре «на повышенных тонах» в Париже

РБКвчера в 17:08

Попытки были: Песков о «повышенном тоне» на саммите в Париже

РЕН ТВвчера в 16:20

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

РИА Новостивчера в 16:03
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Lenta.ru 02:02
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru 12 декабря в 18:14
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Наука

Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 06:16
Хоккей

Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

Pravda.Ru вчера в 01:58
Армия и оружие

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Интерфакс 02:16
Общество

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ 12 декабря в 18:59
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Футбол

Алекс Фергюсон не поддержал идею создания Суперлиги

Европейская Суперлига является проектом, который «ориентирован на деньги», убежден самый титулованный тренер в истории британского футбола Алекс Фергюсон.
iReactor 02:19
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Спорт

Комиссия спортсменов WADA хочет лишить Россию нейтрального статуса

Комиссия спортсменов WADA намерена добиться лишения России и нейтрального статуса.
Вести.Ru 11 декабря в 02:26
Общество

Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
RT на русском 02:25
Здоровье

Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента

Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Пятый канал 00:00
Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Российская газета 00:01
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru вчера в 05:58
Армия и оружие

Ливийская национальная армия сбила турецкий ударный беспилотник

Новостной фронт 02:27
Кино

«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера

Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Ревизор.ру вчера в 09:30
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Известия 03:11
Хоккей

Сборная России по хоккею сыграет с Чехией на Кубке Первого канала

В ноябре на Кубке Карьяла Чехия обыграла сборную России со счетом 3:0. В первом туре Кубка Первого канала Россия проиграла команде Швеции.
Нева Спорт вчера в 18:07
Наука

Ученые усовершенствовали метод определения структуры кристаллов белка

Международный коллектив ученых предложил оптическую систему, позволяющую увидеть белковый кристалл в рентгеновском излучении и поместить его в центр пучка.
Индикатор вчера в 11:00
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