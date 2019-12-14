Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
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Дмитрий Песков
Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
с чего всё началось

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах.
РИА Новостивчера в 16:03

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«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Царьградвчера в 17:47

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже

Life.ruвчера в 19:19

В Кремле ответили на сообщения о разговоре на повышенных тонах в Париже

Взгляд.рувчера в 17:16

Песков подтвердил переход на «повышенные тона» на нормандском саммите

Российская газетавчера в 19:53

Песков ответил на сообщения о разговоре «на повышенных тонах» в Париже

РБКвчера в 17:08

Попытки были: Песков о «повышенном тоне» на саммите в Париже

РЕН ТВвчера в 16:20

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

РИА Новостивчера в 16:03
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Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Экономика

Глава УФНС Роман Иванов: «Бизнес не бежит из Волгоградской области»

Бизнес без стресса О самочувствии местного бизнеса Романа Иванова спрашивал каждый журналист – главный налоговик Волгоградской области развеял слухи о якобы бегстве предпринимателей с налогового учета в регионе.
Волгоградская правда вчера в 13:04
Происшествия

Под Пензой в ДТП со школьным автобусом пострадали шестеро детей

По информации ГИБДД, трассу не поделили школьный микроавтобус и «ГАЗ». Пятеро пострадавших — женщина и дети из «ГАЗика».
Росбалт вчера в 13:45
Авто

Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

Новые автомобили вчера в 07:33
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Фигурное катание

Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
ТК Звезда 00:54
Армия и оружие

Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

ТК Звезда 01:46
Игры

Detroit: Become Human вышел на ПК

ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
ЭндлессГеймОвер вчера в 04:05
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

REGNUM вчера в 19:17
Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости вчера в 10:03
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК вчера в 01:38
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:41
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС Спорт вчера в 09:29
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru вчера в 05:24
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Наука

Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце

Pravda.Ru вчера в 15:40
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Миро назвала Бабкину пластиковой

Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Вести Подмосковья вчера в 12:40
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