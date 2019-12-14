Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах.

с чего всё началось

По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.

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