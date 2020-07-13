Общество
RT на русскомПесков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя петицию миллионеров по всему миру с призывом к правительствам увеличить налоги на богатство.
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с чего всё началось
Богатейшие люди США, Великобритании, Дании, Германии, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии призвали свои правительства установить для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с экономическими последствиями пандемии, пишет 12 июля The Guardian.Фонтанка.Ру07:54
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
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Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
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Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии
Газета.Ru 06:56
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В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
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Общество
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В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
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РИА Новости 14:53
Гаджеты
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Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.
Megaobzor.com 12:26
Кино
Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»
Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31
Общество
Минтруд предложил ввести компенсацию работающим удаленно
Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс раскрывают основные понятия и условия режима удаленной работы - постоянного, временного или комбинированного (когда сотрудник часть рабочего времени проводит в офисе, часть - дома), а также защищают права дистанционных сотрудников.
ДЕЛА.ru вчера в 22:54
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Футбол
Локомотив — Уфа 1:1
Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
Вести.Ru вчера в 10:07
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Политика
США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
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Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Общество
Прибывшим в Россию дадут три дня на прохождение теста на коронавирус
Людям, прибывшим в Россию, будет дано три дня на прохождение теста, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 13 июля опубликованном на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна 15:40
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Гаджеты
Дорогие гости: AMD Ryzen 3 3100 и 3300X наконец появились в России по цене от 10 тыс. рублей
В нашей стране Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X в коробочном исполнении предлагаются единственной федеральной торговой сетью, а цены способны отпугнуть желающих сэкономить.
3DNews 03:24