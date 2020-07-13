с чего всё началось

Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя петицию миллионеров по всему миру с призывом к правительствам увеличить налоги на богатство.

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Общество Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35% Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня. 28

Общество США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.

Гаджеты Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.

Общество Минтруд предложил ввести компенсацию работающим удаленно Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс раскрывают основные понятия и условия режима удаленной работы - постоянного, временного или комбинированного (когда сотрудник часть рабочего времени проводит в офисе, часть - дома), а также защищают права дистанционных сотрудников. 304

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 3

Наука Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот. 30

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 754

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 825

Футбол Локомотив — Уфа 1:1 Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Политика США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео. 1

Общество Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов. 252

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 16

Общество Прибывшим в Россию дадут три дня на прохождение теста на коронавирус Людям, прибывшим в Россию, будет дано три дня на прохождение теста, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 13 июля опубликованном на официальном портале правовой информации. 5

Экономика Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.