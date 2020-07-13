Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство.

с чего всё началось

Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя петицию миллионеров по всему миру с призывом к правительствам увеличить налоги на богатство.

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

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