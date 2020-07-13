Общество

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя петицию миллионеров по всему миру с призывом к правительствам увеличить налоги на богатство.
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Песков прокомментировал петицию миллионеров с призывом увеличить налоги на богатство

Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство.
ТАССвчера в 15:15

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Песков оценил просьбу миллионеров увеличить налоги для богатых

РБКвчера в 16:43

Песков прокомментировал петицию миллионеров с призывом увеличить налоги на богатство

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В Кремле прокомментировали петицию миллионеров об увеличении налогов

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Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

RT на русскомвчера в 16:31

Более 80 «сверхбогатых» людей просят правительства своих стран вести для них бессрочный налог для восстановления экономики после пандемии

Фонтанка.Рувчера в 08:50
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Общество

В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС вчера в 22:23
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Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:37
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
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Общество

Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату

Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур вчера в 07:30
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
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Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru вчера в 10:46
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Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru вчера в 02:35
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Шоу-бизнес

Новая жена Макаревича опубликовала первое совместное фото с музыкантом

Новой супругой музыканта стала 36-летняя Эйнат Кляйн.
Слово и Дело вчера в 11:12
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС вчера в 12:58
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

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Дни24 вчера в 01:36
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия вчера в 05:07
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости вчера в 11:56
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Космос

Запуск модуля «Наука» к МКС запланирован на апрель 2021 года

ТАСС 10 июля в 20:24
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс вчера в 08:23
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек

В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
RT на русском вчера в 23:30
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Здоровье

Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса

Курение препятствует восстановлению легких после перенесенного заболевания. Также следует уделить особое внимание аэробным нагрузкам.
Evo-rus.com вчера в 05:08
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Гаджеты

Две модели процессоров AMD Ryzen 3 наконец-то появились в России

Процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X на днях появились в продаже на территории России.
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Происшествия

В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево

В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево.
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат вчера в 04:10
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Общество

Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль 12 июля в 07:48
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
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