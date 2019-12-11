Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским президентом в главной роли и не планирует этого делать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 11 декабря. Времени на сериалы у главы государства нет, отметил Песков.
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Дмитрий Песков
Для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 05:17

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