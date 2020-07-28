Политика
Московский КомсомолецПесков прокомментировал подозрение на коронавирус у Ивана Сафронова
Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не обладает подтверждением того, что задержанный по обвинению в госизмене бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов заболел коронавирусом.
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Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову
Комсомольская правда06:00
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Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Путешествия
Власти РФ разрешили с 10 августа выполнять чартеры в Турцию
Правительство России разрешило с 10 августа выполнять чартерные рейсов в Турцию.
Терра вчера в 05:24
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру вчера в 12:19
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
Общество
Кличко пришёл в Киевраду на костылях
28 июля мэр Киева Виталий Кличко появился на заседании горсовета на костылях.
Rusvesna.su 06:12
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Футбол
Главный тренер «Зенита» описал стиль команды
Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ вчера в 11:59
Футбол
«Атлетико» отклонил предложение «Арсенала» по Партею
«Атлетико» не принял предложение «Арсенала» по полузащитнику Томасу Партею, сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 02:17
Экономика
ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов
В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля.
РБК 06:14
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля
Евро-футбол.ру 04:39
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Общество
На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район
В столице немецкой федеральной земли Бранденбург – Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Единоборства
Алексей Олейник отреагировал на конфликт Петра Яна и Андрея Орловского
Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказал свое мнение о конфликте между Петром Яном и Андреем Орловским, дав понять, что считает недостойным поведение действующего чемпиона UFC в легчайшем весе.
FightTime.ru 04:19
Футбол
«Уфа» не получала от «Спартака» предложений по трансферу Урунова
Исполняющий обязанности генерального директора "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб не получал от московского "Спартака" официального предложения по трансферу полузащитника Остона Урунова.
Газета.Ru 05:12
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере защитника «Ливерпуля» Ловрена
DP.RU вчера в 08:24
Происшествия
Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске
Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.
РБК 06:40
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 26 июля в 05:56