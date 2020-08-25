Песков прокомментировал покушения на критиков Путина
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Ряд убийств и других инцидентов с критиками президента Владимира Путина, которые считают покушениями, не являются тенденцией.В источнике
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В Кремле не согласны с утверждениями о тенденции к покушениям на критиков Путина
Интерфакс - Россия05:57