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News.ru
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Песков прокомментировал покушения на критиков Путина

Ряд убийств и других инцидентов с критиками президента Владимира Путина, которые считают покушениями, не являются тенденцией.В источнике
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ИА Красная Весна

Песков не согласен, что имеется тенденция покушений на противников Путина

ИА Красная Весна06:53
Эхо Москвы

По мнению Пескова, нет никакой тенденции покушений на людей, критикующих Путина

Эхо Москвы06:51
Интерфакс - Россия

В Кремле не согласны с утверждениями о тенденции к покушениям на критиков Путина

Интерфакс - Россия05:57
News.ru

Песков прокомментировал покушения на критиков Путина

News.ru06:41
ТАСС

Песков не считает тенденцией покушения на критиков Путина

ТАСС06:19
Московский Комсомолец

Песков не считает тенденцией покушения на противников Путина

Московский Комсомолец06:44

Воспитанницу приюта в Екатеринбурге заставили мыть туалеты с хлоркой

Жительница Екатеринбурга возмутилась, увидев кадры, на которых девятилетняя воспитанница центра помощи семье и детям «Каравелла» голыми руками берет и растворяет в воде таблетки с хлоркой, после чего моет полы в туалете.
Ридус09:18

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета04:03
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