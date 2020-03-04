Политика
Lenta.ruКремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Внесение в Конституцию поправки о «государствообразующем народе» не создает предпосылок для конфликта. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, передает «Интерфакс».
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Кремль ответил муфтию Татарстана, выступившему против «русского народа» в Конституции
Московский Комсомолец04:29
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