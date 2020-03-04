Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Внесение в Конституцию поправки о «государствообразующем народе» не создает предпосылок для конфликта. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на критику муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, передает «Интерфакс».
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В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции

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Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

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В Кремле не видят причин для конфликта из-за понятия «государствообразующий народ»

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Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

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В екатеринбургском «Урале» оценили качество поля стадиона «Шинник» в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с местной командой.
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