Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств. «Никоим образом», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

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