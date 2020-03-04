Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств. «Никоим образом», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
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В Кремле не видят причин для конфликта из-за понятия «государствообразующий народ»

Коммерсантъ05:06

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

RT на русском04:46

В Кремле не увидели в понятии «государствообразующий народ» почвы для конфликта

Интерфакс04:45

Кремль ответил на критику муфтия Татарстана из-за поправки в Конституцию

РБК04:30

Кремль ответил муфтию Татарстана, выступившему против «русского народа» в Конституции

Московский Комсомолец04:29

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

РИА Новости04:22

Песков: поправка о государствообразующем народе не приведет к ущемлению прав иных этносов

ТАСС04:18
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Общество

Москва стала лидером по индексу IQ российских городов

Москва, Казань и Санкт-Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов».
Вечерняя Москва вчера в 07:25
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Общество

В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
REGNUM 08:18
Общество

Чиновник из Евросоюза заразился коронавирусом

Европейское оборонное агентство (ЕОА) заявило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом.
Lenta.ru 08:45
Авто

Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня 02 марта в 09:12
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
Армия и оружие

СКР заочно предъявил обвинение ещё одному командиру ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заочные обвинения за преступления в Донбассе были предъявлены командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю и командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» ВСУ подполковнику Николаю Маломену.
REGNUM 08:03
Энергетика

«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 02 марта в 06:15
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Энергетика

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на ₽600 млрд

Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.
РБК 03:00
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Политика

Шнуров начал политическую карьеру новой матерной песней о выборах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после вступления в Партию роста опубликовал в Instagram новую песню.
Ридус 07:03
Армия и оружие

Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе

О просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту США Дональду Трампу снабдить Турцию боеприпасами для проведения военной операции в Идлибе сообщили СМИ.
iReactor 05:13
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Армия и оружие

Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве

Вечерняя Москва вчера в 14:14
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

На кроссовках Puma появился портрет Гитлера

ФедералПресс вчера в 13:18
Армия и оружие

Узбекистан и США провели совместные военные учения

Sputnik Узбекистан 08:05
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Росбалт 08:27
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 04:29
Армия и оружие

Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс

Национальная служба новостей вчера в 11:29
Кино

Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel

NewInform вчера в 09:32
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия 02:49
Общество

87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве

Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:25
Общество

ПФР начнет рассылать уведомления россиянам о размере их будущей пенсии

Как уточняется, уведомления будут приходить автоматически при помощи портала "Госуслуги" один раз в три года после достижения гражданином 45 лет.
Народные новости 02:26
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