Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств. «Никоим образом», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".

Армия и оружие СКР заочно предъявил обвинение ещё одному командиру ВСУ Как сообщало ИА REGNUM, ранее заочные обвинения за преступления в Донбассе были предъявлены командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю и командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» ВСУ подполковнику Николаю Маломену.

Энергетика «Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Энергетика Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на ₽600 млрд Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.

Армия и оружие Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе О просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту США Дональду Трампу снабдить Турцию боеприпасами для проведения военной операции в Идлибе сообщили СМИ.

Общество Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.