Политика
RT на русскомПесков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств. «Никоим образом», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
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Кремль ответил муфтию Татарстана, выступившему против «русского народа» в Конституции
Московский Комсомолец04:29
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Общество
Москва стала лидером по индексу IQ российских городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов».
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Общество
В Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Отмечается, что школы и университеты будут закрыты в стране до середины марта.
Общество
Чиновник из Евросоюза заразился коронавирусом
Европейское оборонное агентство (ЕОА) заявило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение ещё одному командиру ВСУ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заочные обвинения за преступления в Донбассе были предъявлены командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю и командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» ВСУ подполковнику Николаю Маломену.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Энергетика
Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на ₽600 млрд
Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Политика
Шнуров начал политическую карьеру новой матерной песней о выборах
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после вступления в Партию роста опубликовал в Instagram новую песню.
Армия и оружие
Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе
О просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту США Дональду Трампу снабдить Турцию боеприпасами для проведения военной операции в Идлибе сообщили СМИ.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Новую систему дистанционного минирования покажут на параде Победы в Москве
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Общество
На кроссовках Puma появился портрет Гитлера
Армия и оружие
Узбекистан и США провели совместные военные учения
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Президент Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс
Кино
Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel
Общество
87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве
Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
ПФР начнет рассылать уведомления россиянам о размере их будущей пенсии
Как уточняется, уведомления будут приходить автоматически при помощи портала "Госуслуги" один раз в три года после достижения гражданином 45 лет.