Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова

Случай с попыткой "двойного" голосования по поправкам в конституцию журналиста Павла Лобкова не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:53

Подробнее о событии

«Не функция Кремля»: Песков отказался разбираться в попытках двойного голосования по Конституции

ЗакC.Ру05:56

В Кремле прокомментировали инцидент с Лобковым на голосовании

Московский Комсомолец06:25

В Кремле уверены, что попытка двойного голосования Лобкова не ставит под сомнение весь процесс

Росбалт06:03

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

REGNUM06:26

В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова

РИА Новости05:53

Песков: Кремль не будет разбираться с попытками неоднократного голосования по поправкам

Эхо Москвы05:52

Кремль не будет разбираться с попытками неоднократного голосования по поправкам

ТАСС05:51
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом

Известия 08:24
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Авто

Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
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Интернет

YouTube тестирует съемку 15-секундных видео через приложение

Коммерсантъ 06:06
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков

Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
2
Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
27
Энергетика

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Экономика

Красноярск сэкономит 1,2 млрд рублей на строительстве моста на Енисее

Агентство государственного заказа Красноярского края намерено заключить контракт с АО "Мостострой-11" на строительство самого северного моста на Енисее вблизи поселка Высокогорский, цена контракта составит 6 миллиардов рублей, что на 1,2 миллиарда рублей ниже начальной, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 02:00
1
Общество

Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
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Политика

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ 06:00
12
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
7
Общество

К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Транспорт

Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
RT на русском 09:10
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
58
Политика

Песков прокомментировал вопрос фейков о голосовании по Конституции РФ

Количество фейков относительно голосования по поправкам к Конституции РФ зашкаливает.
NewInform 06:02
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Киберспорт

Natus Vincere представили обновленный состав по Dota 2

Александр Immersion Хмелевской и Никита young G Бочко вошли в обновленный состав Natus Vincere по Dota 2. В ростере они заменили Виталия so bad Ошманкевича и Идана MagicaL Варданяна.
CyberSport.ru 07:05
Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Футбол

Сульшеру больно, что «Ливерпуль» стал чемпионом

«Ливерпуль» завоевал титул чемпиона АПЛ досрочно 25 июня. Это чемпионство стало для команды первым за 30 лет.
BetOn 07:49
Армия и оружие

«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

Аргументы и Факты вчера в 11:42
1
Общество

Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
21
Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:06
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