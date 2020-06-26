Случай с попыткой "двойного" голосования по поправкам в конституцию журналиста Павла Лобкова не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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