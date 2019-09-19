с чего всё началось

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

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