Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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с чего всё началось
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы
».
News.ruвчера в 13:32

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Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями дочери-блогера

ТАСС06:04

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

News.ruвчера в 13:32

Песков отреагировал на публикацию дочери о приговоре Устинову

Московский Комсомолец06:27

Песков заявил о частом несогласии с постами своей дочери

РБК07:04

Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию дочери по делу Павла Устинова

Snob.ru06:43

«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова

FreeNews-Volgaвчера в 23:51

Песков не стал комментировать публикацию своей дочери насчет Устинова

РИА Новости06:04
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
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