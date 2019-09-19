Политика
Lenta.ruПесков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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с чего всё началось
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».News.ruвчера в 13:32
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Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Политика
Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Актриса Анастасия Заворотнюк, пришедшая в сознание после комы, переведена из реанимации в обычную палату терапевтического отделения, сообщает Mash.
Московский Комсомолец 05:56
Политика
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Игры
Кодзима предупреждает: весело в Death Stranding станет только на 50% прохождения
Хидео Кодзима продолжает раздавать интервью, и в одном из них он предупредил, что Death Stranding "долго запрягает": по словам разработчика, разбираться в механиках и вселенной придется довольно долго, а реально весело играть станет только на 50% прохождения.
Gmbox.ru 08:32
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ 02:21
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Гаджеты
Новый софт обеспечит «бесконечную» работу PCIe Gen4 SSD Samsung
Игромания.ру 09:50
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru 17 сентября в 15:24
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Кино
Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 17 сентября в 14:37
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02