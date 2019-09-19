Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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с чего всё началось
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы
».
News.ruвчера в 13:32

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Песков заявил о частом несогласии с постами своей дочери

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Песков не стал комментировать публикацию своей дочери насчет Устинова

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Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями дочери-блогера

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Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию дочери по делу Павла Устинова

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FreeNews-Volgaвчера в 23:51

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

News.ruвчера в 13:32
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