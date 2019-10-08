Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПесков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ
, согласно которому с 1 октября 2019 года увеличивается размер зарплаты президента и премьер-министра на 4,3%. На тот же уровень увеличены размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
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