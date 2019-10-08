Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПесков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА "Новости".
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

РБКвчера в 21:51

В Кремле объяснили повышение зарплаты Путина и Медведева

URA.Ruвчера в 22:49

Песков объяснил повышение зарплаты Путину и Медведеву

Известиявчера в 23:42

В Кремле объяснили повышение зарплат Путину и Медведеву

Lenta.ru02:45

Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

РИА Новостивчера в 18:29

Песков сообщил, что увеличение зарплат президента и премьера на 4,3% было плановым

ТАССвчера в 11:27

Песков о новых зарплатах Путина и Медведева: «Плановая индексация»

News.ruвчера в 11:03
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Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
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Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
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Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи

Режиссёром картины выступает Гай Ричи, продюсеры – Билл Блок и Айван Эткинсон.InterMedia напоминает, что Ричи и Стэйтем ранее работали вместе над фильмами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество

Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома

Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Телеканал RTVI 11:43
Политика

На Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане

Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.
RT на русском 11:02
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Путешествия

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Интерфакс 04:55
Армия и оружие

Назван новый покупатель истребителя Су-57

Российская газета 05:25
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Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru 09:23
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Власти Барнаула выяснят, по чьей вине на кладбище не закопали могилы

Ранее региональное управление СКР сообщало, что на кладбище в поселке уже несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.
Аргументы и Факты 09:14
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать истребители Су-34

Производство истребителей Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.
Бердск онлайн 09:17
Политика

США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами

Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Европейского союза, на которые Вашингтон с 18 октября введет таможенные пошлины.
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Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и лейблу Black Star

По словам адвоката артиста, речь идет о более чем 150 композициях. L'One расстался с Black Star в марте этого года.
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Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории

До Литтла, самым массовым серийным убийцей в США считался Гэри Риджуэй, известный как «Убийца с Грин-Ривер».
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика

В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика

Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
RT на русском 12:27
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово

Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями.
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Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
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Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Единоборства

Соперник Усика по поединку провалил допинг-тест

News.ru 01:54
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