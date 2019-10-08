Политика
Gazeta.SPbПесков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
BFM.ru вчера в 11:04
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Кино
Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи
Режиссёром картины выступает Гай Ричи, продюсеры – Билл Блок и Айван Эткинсон.InterMedia напоминает, что Ричи и Стэйтем ранее работали вместе над фильмами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".
ИА InterMedia 06:21
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома
Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Телеканал RTVI 11:43
Политика
На Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане
Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.
RT на русском 11:02
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Назван новый покупатель истребителя Су-57
Российская газета 05:25
Происшествия
Власти Барнаула выяснят, по чьей вине на кладбище не закопали могилы
Ранее региональное управление СКР сообщало, что на кладбище в поселке уже несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.
Аргументы и Факты 09:14
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать истребители Су-34
Производство истребителей Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.
Бердск онлайн 09:17
Политика
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами
Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Европейского союза, на которые Вашингтон с 18 октября введет таможенные пошлины.
Аргументы и Факты 11:25
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и лейблу Black Star
По словам адвоката артиста, речь идет о более чем 150 композициях. L'One расстался с Black Star в марте этого года.
Эхо Москвы 12:30
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории
До Литтла, самым массовым серийным убийцей в США считался Гэри Риджуэй, известный как «Убийца с Грин-Ривер».
Inc-news.ru вчера в 03:30
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика
В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 8 октября обсудит итоги мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в РФ текущего года, сообщил глава комиссии Андрей Климов на заседании международного комитета СФ в понедельник.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика
Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
RT на русском 12:27
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово
Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями.
Аргументы недели 06:28
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26