Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дмитрий Песков
Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 16:35

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