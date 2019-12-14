Попытки были. Разговор был рабочий.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Экспресс на футбол от 11.12.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.

Авто Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Общество Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.

Происшествия Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.

Гаджеты MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.

Политика Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.