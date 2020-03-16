Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru". Так, он сказал, что в Кремле ознакомились с данным письмом.

Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Технологии Популярные приложения шпионят за iPhone через буфер обмена Оказалось, что ряд популярных приложений, включая TikTok и Viber, имеют постоянный доступ к буферу обмена владельца iPhone, в котором могут содержаться и пароли, и даже номер банковской карты пользователя.

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Общество Онлайн-кинотеатры открыли доступ Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.

Политика Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Политика Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.

Гаджеты Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

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Общество Киев закрыли на карантин из-за коронавируса В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.