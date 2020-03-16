Политика
Газета.RuПесков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru". Так, он сказал, что в Кремле ознакомились с данным письмом.
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Технологии
Популярные приложения шпионят за iPhone через буфер обмена
Оказалось, что ряд популярных приложений, включая TikTok и Viber, имеют постоянный доступ к буферу обмена владельца iPhone, в котором могут содержаться и пароли, и даже номер банковской карты пользователя.
Политика
Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций
В результате западных санкций Россия потеряла около $50 млрд, однако смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Экономист Масленников: коронавирус разрушает российскую промышленность
Ряд отраслей российской промышленности страдает из-за отсутствия поставок зарубежных компаний на фоне коронавируса.
Футбол
Чемпионат Китая должен начаться 18 апреля
Изначально старт чемпионата Китая планировался на 22-е февраля, однако из-за вспышки коронавируса турнир был отложен на неопределенный срок.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Политика
«Ъ»: власти рассматривают возможность закрытия границ России
Руководство России рассматривают возможность полного закрытия границ страны.
Политика
Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Общество
В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
Финансы
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Космос
Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»
Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина
Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Здоровье
В Тверской области ведётся масштабная профилактика коронавируса
Одно из первых решений – в Тверской области вводится круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в школах, детских садах, культурных и спортивных организациях, в местах массового скопления людей.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Общество
Мэрия Москвы запретила собираться в помещениях по 50 человек
Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае
Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Единоборства
Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым
Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Технологии
Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети
Стартап, продающий снимки несуществующих и голых женщин, запустили в Интернете. Каждая фотография генерируется с помощью нейросети.