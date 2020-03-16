Политика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru". Так, он сказал, что в Кремле ознакомились с данным письмом.
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В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию – Песков

Эхо Москвы07:04

В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

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Кремль оценил письмо правоведов против обнуления сроков

Московский Комсомолец06:30

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

РИА Новости06:36

Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Газета.Ru06:33

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

РБК06:32

В Кремле приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию

Интерфакс06:54
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Экономист Масленников: коронавирус разрушает российскую промышленность

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Руководство России рассматривают возможность полного закрытия границ страны.
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Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ

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Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Российская газета 16:34
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В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом

В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
RT на русском 16:00
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
News.ru 10:15
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Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Ведомости 10:11
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ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса

Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
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Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»

Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
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Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
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Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:27
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Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина

Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.
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Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

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В Тверской области ведётся масштабная профилактика коронавируса

Одно из первых решений – в Тверской области вводится круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в школах, детских садах, культурных и спортивных организациях, в местах массового скопления людей.
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В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
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Мэрия Москвы запретила собираться в помещениях по 50 человек

Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек.
РБК 14:49
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Здоровье

В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае

Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

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Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
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Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети

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