Политика
РБККремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Финансы
Фондовые индексы США падают, торги вновь приостанавливались
Значение Dow Jones к 16:46 мск упало на 11,7% и составляло 20479,36 пункта.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Николай Трубач два года назад переболел коронавирусом
Два года назад певец Николай Трубач переболел коронавирусом и продолжительное время находился на грани жизни и смерти.
Общество
Франция ограничила поездки по стране
Франция вводит ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Общество
В России запустили сайт по борьбе с коронавирусом
Российское правительство для оперативного информирования о ситуации с распространением коронавируса запустило сайт стопкоронавирус.рф.
Игры
Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»
В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Здоровье
Собраны рекомендации гражданам старше 60 лет по защите от коронавируса
В Минздраве РФ подготовили памятку с советами по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Политика
Евросоюз намерен ввести запрет на въезд на 30 дней
Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса
15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Здоровье
ВОЗ: большинство заражений коронавирусом в мире происходит вне Китая
В мире произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом, причем большинство из них приходится уже не на Китай, где началась эпидемия, а на другие страны.
Транспорт
РЖД останавливает сообщение с Казахстаном
Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.
Экономика
Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге
Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за больной актрисой, сообщил сегодня, 16 марта, Mash.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже
Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
Общество
Нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции подписал приказ с рекомендацией организовать обучение студентов "вне места нахождения университетов" и обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.