Политика

РБКРБККремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию – Песков

Эхо Москвы07:04

В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

RT на русском06:55

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

РБК06:32

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

РИА Новости06:36

Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Газета.Ru06:33

В Кремле приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию

Интерфакс06:54

Кремль оценил письмо правоведов против обнуления сроков

Московский Комсомолец06:30
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Финансы

Фондовые индексы США падают, торги вновь приостанавливались

Значение Dow Jones к 16:46 мск упало на 11,7% и составляло 20479,36 пункта.
Финмаркет 10:00
Политика

Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
SM News 12:21
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Коммерсантъ 09:40
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Известия 10:35
Шоу-бизнес

Николай Трубач два года назад переболел коронавирусом

Два года назад певец Николай Трубач переболел коронавирусом и продолжительное время находился на грани жизни и смерти.
OAnews 02:55
Общество

Франция ограничила поездки по стране

Франция вводит ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели.
Lenta.ru 15:31
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия 09:31
Общество

В России запустили сайт по борьбе с коронавирусом

Российское правительство для оперативного информирования о ситуации с распространением коронавируса запустило сайт стопкоронавирус.рф.
Профиль 14:55
Игры

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Политика

Путин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Российская газета 03:45
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Политика

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс 14:26
Шоу-бизнес

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Вокруг ТВ 10:33
Здоровье

Собраны рекомендации гражданам старше 60 лет по защите от коронавируса

В Минздраве РФ подготовили памятку с советами по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет.
ЮГ Times 08:24
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:27
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Шоу-бизнес

Идрис Эльба заразился коронавирусом

ТАСС 14:54
Политика

Евросоюз намерен ввести запрет на въезд на 30 дней

Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Политика

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
РБК 07:24
Биатлон

Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

Sputnik Литва 02:15
Здоровье

ВОЗ: большинство заражений коронавирусом в мире происходит вне Китая

В мире произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом, причем большинство из них приходится уже не на Китай, где началась эпидемия, а на другие страны.
Коммерсантъ 14:32
Транспорт

РЖД останавливает сообщение с Казахстаном

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.
Российская газета 15:27
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Экономика

Курс доллара в некоторых обменных пунктах Казахстана достиг 450 тенге

Нур-Султан, 16 марта 2020, 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.
REGNUM 02:54
Шоу-бизнес

Петр Чернышев поселился в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк

Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за больной актрисой, сообщил сегодня, 16 марта, Mash.
Евразия Daily 07:25
Футбол

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:33
Финансы

Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже

Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
ИА Клерк.Ру 06:11
Общество

Нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции подписал приказ с рекомендацией организовать обучение студентов "вне места нахождения университетов" и обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
РИА Новости 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
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