Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова

Материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», которого подозревают в госизмене, основаны на эмоциях, дело нужно оставить на усмотрение суда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков в связи с делом Сафронова призвал не принимать резонанс в СМИ за общественный

В Кремле в связи с многочисленными публикациями по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова призывают не путать ажиотаж в СМИ с общественным резонансом.
Интерфакс06:10

Подробнее о событии

Песков заявил, что в Кремле не видят тренда в России на учащение задержаний журналистов

Дождь08:39

Песков назвал публикации СМИ в защиту Сафронова «основанными на эмоциях»

Ведомости06:51

Кремль не видит тренда на рост числа задержаний журналистов и уголовных дел против них

ТАСС06:34

В Кремле не заметили тренда на усиление преследования российских журналистов

Интерфакс06:56

Песков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова

RT на русском06:55

Кремль не считает мнения журналистов о деле Сафронова общественным резонансом

Коммерсантъ06:43

В Кремле исключили возможность введения в заблуждение по делу Сафронова

РИА Новости06:09
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

РИА Новости 07:04
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
ПРАЙМ 03:02
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Наука

Причиной розового снега в Итальянских Альпах стали водоросли

Розовый цвет льда вызван водорослями Ancylonema nordenskioeldii, которые существуют в условиях вечной мерзлоты и имеют красноватый оттенок.
Evo-rus.com 01:50
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Общество

Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год

Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее, чем через год.
Forbes 09:55
Футбол

Данил Глебов: «Если забью гол до конца сезона, то...»

Плюс спорное удаление Ведерникова повлияло на ход матча.
ФК Ростов 07:21
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
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Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске

Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
2
Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
2
Общество

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Ведомости 08:55
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Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета

РИА Новости 08:41
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Политика

ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО

Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс вчера в 04:59
1,9K
Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество

Кинотеатры в Москве могут открыться 1 августа

Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно.
Вести.Ru 07:51
Футбол

Василий Уткин: ЦСКА сегодня — это «Уфа»

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем статусе ЦСКА.
Чемпионат 09:49
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Происшествия

Названа предварительная причина гибели пропавшей на Ямале девочки

Сотрудники СК РФ по Ямалу назвали предварительную причину смерти пропавшей в Приуральском районе 2-летней девочки.
Вести.Ru 09:51
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Киберспорт

Metacritic запретил игрокам ставить оценки в первые дни после релиза

Metacritic изменил правила сервиса пользовательских оценок.
Cyber.sports.ru 09:21
Политика

Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева

Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
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Наука

Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19

ToDay News Ufa 07:09
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Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
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Здоровье

Военврач из Севастополя участвует в испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Вести.Севастополь вчера в 11:51
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Футбол

«Зенит» назвал состав на первый матч в статусе чемпиона

«Зенит» назвал состав на первый матч в статусе чемпиона России сезона 2019/2020.
Евро-футбол.ру 10:00
Общество

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

РИА Новости 08:06
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Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru 04:08
Футбол

Агент Алексея Миранчука опроверг слухи о переговорах с «Краснодаром»

Вадим Шпинёв, агент хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию одного из телеграм-каналов о переговорах с «Краснодаром».
Metaratings 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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