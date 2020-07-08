В Кремле в связи с многочисленными публикациями по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова призывают не путать ажиотаж в СМИ с общественным резонансом.

с чего всё началось

Материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», которого подозревают в госизмене, основаны на эмоциях, дело нужно оставить на усмотрение суда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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