Политика
RT на русскомПесков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова
Материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», которого подозревают в госизмене, основаны на эмоциях, дело нужно оставить на усмотрение суда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
В Кремле в связи с многочисленными публикациями по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова призывают не путать ажиотаж в СМИ с общественным резонансом.Интерфакс06:10
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Lenta.ru вчера в 08:00
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Названа предварительная причина гибели пропавшей на Ямале девочки
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