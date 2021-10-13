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Песков прокомментировал предложение разрешить «Роснефти» экспорт газа

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».
РБК
Никаких решений не принималось, рассказал РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
Компания
Сечин говорил на совещании 6 октября, что разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов «Роснефти» могло бы стать «одним из предложений по стабилизации ситуации на европейском рынке газа».
РБК
Сечин еще в августе написал письмо Путину, в котором предложил разрешить компании экспортировать газ в Европу через агентские договоры с «Газпромом», следует из данных «Коммерсант».
Компания

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