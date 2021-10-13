РБКПесков прокомментировал предложение разрешить «Роснефти» экспорт газаРБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».РБКНикаких решений не принималось, рассказал РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».КомпанияСечин говорил на совещании 6 октября, что разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов «Роснефти» могло бы стать «одним из предложений по стабилизации ситуации на европейском рынке газа».РБКСечин еще в августе написал письмо Путину, в котором предложил разрешить компании экспортировать газ в Европу через агентские договоры с «Газпромом», следует из данных «Коммерсант».КомпанияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПесков прокомментировал предложение разрешить «Роснефти» экспорт газаКомпания09:31«Роснефть» захотела поделить экспорт газа с «Газпромом»Banki Loans08:01Песков прокомментировал предложение разрешить «Роснефти» экспорт газаРБК07:05Показать все источникиОценить5Поделиться