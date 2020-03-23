Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

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