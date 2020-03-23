Коронавирус
Lenta.ruПесков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
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Политика
Россия пришла на помощь брошенной партнерами Италии — Frankfurter Allgemeine Zeitung
В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили о возможном пересмотре приоритетов Италии после пандемии.
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса
Распространение коронавируса COVID-19 ускоряется, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Владивосток, 24 марта 2020, 03:13 — REGNUM Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Приморье.
Происшествия
Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой
В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Политика
Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жаров, документ опубликован на сайте правительства.
Космос
Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Хоккей
Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал»
Во владивостокском «Адмирале» определились с новым главным тренером. Команду возглавит опытный экс-тренер «Сарыарка» Леонид Тамбиев.
Общество
В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438
За последние сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
Авто
Россияне теряют интерес к новым автомобилям
Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Политика
США сокращают на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану
США сокращают на 1 млрд долларов финансовую поддержку Афганистану после провалившихся переговоров о создании "инклюзивного правительства".
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Космос
25 лет назад Валерий Поляков совершил самый продолжительный полет
25 лет назад российский космонавт установил новый мировой рекорд по длительности нахождения на орбите.
Финансы
Банк России установил курс доллара выше 80 рублей
Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Армия и оружие
Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток
В военном ведомстве России рассказали, что новые атомные подводные лодки «Борей» отправят служить на Дальний Восток.
Происшествия
В Углегорском районе в ДТП с водителем без прав погиб человек
23 марта в 13 часов 50 минут 32-летний водитель незарегистрированного Subaru Legacy, не имея права на управление транспортными средствами, двигался в северном направлении по автодороге аэропорт Шахтерск — Бошняково.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии возбудили дело после ликвидации трех боевиков
Уголовное дело возбуждено после ликвидации в Кабардино-Балкарии трех боевиков, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Общество
В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев перераспределил обязанности в руководстве регионального правительства и произвел ряд новых назначений, об этом 23 марта 2020 года сообщает пресс-служба правительства.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.
Кино
Сценарист «Заклятия 3» заявил, что новый фильм удивит зрителей
Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года
Международный валютный фонд (МВФ) признал, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию.
Происшествия
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.