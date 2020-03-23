Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПесков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
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В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
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Во владивостокском «Адмирале» определились с новым главным тренером. Команду возглавит опытный экс-тренер «Сарыарка» Леонид Тамбиев.
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В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438

За последние сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом.
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Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
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В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
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