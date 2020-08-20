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Президент страны Александр Лукашенко 16 августа заявил, что выборы в стране состоялись, фальсификации на них быть не могло. Также МВД Белоруссии сообщило, что митингующих финансируют из-за рубежа. Позже Александр Лукашенко допустил проведение повторных выборов в стране.В источнике
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