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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Песков прокомментировал призывы к новым выборам в Белоруссии

Президент страны Александр Лукашенко 16 августа заявил, что выборы в стране состоялись, фальсификации на них быть не могло. Также МВД Белоруссии сообщило, что митингующих финансируют из-за рубежа. Позже Александр Лукашенко допустил проведение повторных выборов в стране.В источнике
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Телеканал 360°

Кремль заявил о вмешательстве других стран в дела Белоруссии

Телеканал 360°08:04
ТАСС

Песков: в Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство

ТАСС07:52
РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

РИА Новости07:38
RT на русском

Песков заявил о вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

RT на русском07:38
Газета.Ru

В Кремле рассказали о силах, влияющих на ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru07:33
РБК

Кремль увидел косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Белоруссии

РБК08:24
Коммерсантъ

Кремль рассматривает диалог зарубежных государств с оппозицией Белоруссии как вмешательство

Коммерсантъ07:50

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.
ТАСС12:33
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505 Games ответила на критику релиза Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X

На консолях нового поколения не будет стандартной версии Control или сезонного пропуска, только Ultimate Edition Обладателям обычной версии на новых консолях игра будет доступна по обратной совместимости В Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X тот же контент, однако проект будет пользоваться техническими и другими преимуществами приставок.
Игромания.ру07:48