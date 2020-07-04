Политика
Вести.RuПесков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубашка президента якобы была найдена при уборке номера.
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с чего всё началось
Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости03:36
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Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
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Южный Федеральный 08:13
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Интерфакс вчера в 17:12
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UfaTime.ru 01:28
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В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru 02 июля в 12:24
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Транспорт
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В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане
На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.
Газета.Ru 06:57
Происшествия
В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино
Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги.
Газета.Ru 08:35
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском вчера в 06:33
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
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Англия и Китай сбили цену золота воровством и фальшивками
Долгожданное событие произошло 1 июля на мировом рынке золота: цена этого металла наконец-то превысила отметку в 1800 долларов за тройскую унцию (31,1 г), составив 1807,7 долл.
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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
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Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Происшествия
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По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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