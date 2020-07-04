Политика

Вести.RuВести.RuПесков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубашка президента якобы была найдена при уборке номера.
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Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости03:36

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Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина, найденной в нижегородском отеле

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Lenta.ru05:46

«При покупке будет все ясно». Продавец «рубашки Путина» поспорил о ее подлинности с Песковым

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РБК04:57

Песков рассказал, забывал ли Путин рубашку в нижегородском отеле

Ньюс-НН05:39

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

РИА Новости03:36
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
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Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
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Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

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Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

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Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
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Транспорт

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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане

На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.
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В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино

Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

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Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

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80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными

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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
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Экономика

Англия и Китай сбили цену золота воровством и фальшивками

Долгожданное событие произошло 1 июля на мировом рынке золота: цена этого металла наконец-то превысила отметку в 1800 долларов за тройскую унцию (31,1 г), составив 1807,7 долл.
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Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
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