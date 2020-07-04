Политика
Вести.RuПесков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубашка президента якобы была найдена при уборке номера.
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Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости03:36
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