Политика
Вести.RuПесков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубашка президента якобы была найдена при уборке номера.
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Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости03:36
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Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки, принадлежавшей Путину
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Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
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