с чего всё началось

В недавно вышедшем докладе Белановского говорится, что в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Футбол Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал миллиардером Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов.

Шоу-бизнес Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль. 13

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Бывший руководитель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил журналистам, что наслышан о теориях заговора на свой счет – в частности, про якобы намерение вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса. 2,9K

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Происшествия В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста. 13

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Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 947

Политика Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.

Культура Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II. 6