Политика

ВедомостиВедомостиПесков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

В недавно вышедшем докладе Белановского говорится, что в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
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с чего всё началось
В российском обществе происходят серьёзные идеологические изменения – к такому выводу пришла независимая исследовательская группа социолога Сергея Белановского, которая подготовила доклад «Новый спектр политических настроений в обществе в 2020 году
».
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