Коронавирус
Народные новостиПесков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом. Он заявил, что президент Владимир Путин "исходит из того, что мы все в одной лодке".
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Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно. Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЕвразия.Эксперт 07:24
с чего всё началось
Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.Коммерсантъвчера в 18:35
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