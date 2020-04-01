Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.

с чего всё началось

Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно. Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом. Он заявил, что президент Владимир Путин "исходит из того, что мы все в одной лодке".

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

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