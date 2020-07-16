Общество

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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Песков прокомментировал несанкционированные акции в Москве, Петербурге и Хабаровске

Говорит Москва06:03

Кремль не комментирует действия полиции на несанкционированных акциях

ТАСС05:59

В Кремле считают, что действия полиции на акциях в Москве не являются чрезмерными

Газета.Ru05:30

Кремль переадресовал вопрос о задержаниях на митингах полиции

Вести.Ru05:42

Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции

РИА Новости05:38

Песков назвал противозаконным перекрытие улиц на акциях

РБК05:38

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

RT на русском05:47
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
288
Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
3,9K
Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
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Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Авто

В России появилась юбилейная версия Audi A6 allroad quattro

Пока на Россию выделено только 50 автомобилей, и все – из юбилейной серии 20 Years Edition, приуроченной к 20-летию модели.
Автоновости дня 06:30
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Политика

МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций

Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Футбол

«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
7
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Политика

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:48
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Общество

На Южном Урале сняли часть ограничений из-за коронавируса

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе.
УралПолит.Ru 08:56
Здоровье

ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
9
Гаджеты

Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20
1
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Общество

Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
133
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
4
Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
10
Происшествия

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
18
Экономика

«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%

Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
2
Экономика

«Черкизово» купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

Интерфакс 06:49
Экономика

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
2
Общество

Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

«Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев.
РБК 08:24
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
135
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Политика

Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 06:13
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
111
Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 15:04
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Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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