Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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Кремль переадресовал вопрос о задержаниях на митингах полиции

Вести.Ru05:42

Кремль не комментирует действия полиции на несанкционированных акциях

ТАСС05:59

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

RT на русском05:47

Песков прокомментировал несанкционированные акции в Москве, Петербурге и Хабаровске

Говорит Москва06:03

Песков прокомментировал несанкционированные акции

РИА Новости05:38

Песков назвал противозаконным перекрытие улиц на акциях

РБК05:38

В Кремле считают, что действия полиции на акциях в Москве не являются чрезмерными

Газета.Ru05:30
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Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае

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Происшествия

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Газета.Ru 07:20
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Общество

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Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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Gazeta.SPb 05:46
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Политика

Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов

РИА Новости 07:26
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РИА Новости 06:01
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Общество

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Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
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Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
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В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
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Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

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Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
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Происшествия

В Петербурге нетрезвый мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом

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В декабре прошлого года концерны Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group объявили о слиянии, которое планируют завершить к концу первого квартала 2021 года.
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Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

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Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
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Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу

Уже с субботы в Калининградской области могут начать работать рестораны в закрытых помещениях.
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Общество

В Москве открылась запись на ПЦР-тестирование на коронавирус

В Москве открылась запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
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