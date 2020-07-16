Политика
RT на русскомПесков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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Общество
Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае
Минэкономразвития составило рейтинг самых востребованных профессий в России в мае.
Телеканал 360° 02:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина
Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным
Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина в интервью 7days.ru рассказала, что она рассталась с композитором из Великобритании Саймоном Бассом.
RZN.info 05:42
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Происшествия
В Петербурге нетрезвый мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом
В дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение, что у дома 71 на проспекте Римского-Корсакова гуляет мужчина с предметом, похожим на автомат.
REGNUM 06:05
Шоу-бизнес
Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила фанатов
RuNews24.ru 03:19
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis
В декабре прошлого года концерны Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group объявили о слиянии, которое планируют завершить к концу первого квартала 2021 года.
Тарантас Ньюс 02:03
Политика
Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США
Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
Интерфакс 06:37
Общество
Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге
Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
ПолитРоссия 06:44
Общество
Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу
Уже с субботы в Калининградской области могут начать работать рестораны в закрытых помещениях.
Каскад 05:51
Общество
В Москве открылась запись на ПЦР-тестирование на коронавирус
В Москве открылась запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 03:40
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян).
Коммерсантъ 04:30
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова отрицает отказ актера от его услуг
В Сети появилась информация, что из-за высказываний Пашаева Ефремов решил отказаться от его услуг.
Вести Подмосковья 07:19