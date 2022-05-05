Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущую проверку Генпрокуратуры после того, как некоторые поставщики отказались снижать отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караев отметил, что на сегодняшний день есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты.
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Расширение Великобританией санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», так как они рискуют остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM, пишет «Коммерсантъ».