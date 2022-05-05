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Песков прокомментировал проверку Генпрокуратуры после отказа поставщиков снижать цены

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущую проверку Генпрокуратуры после того, как некоторые поставщики отказались снижать отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары.
VSE42.RU
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караев отметил, что на сегодняшний день есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты.
Газета.Ru
По словам Пескова, все будет зависеть от результатов рассмотрения Генпрокуратурой.
ПРАЙМ
Проверка начата по обращению секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который заявил об отказе поставщиков снижать цены на продукты питания в связи с укреплением курса рубля.
ТАСС

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