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Ведомости
Ведомости

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. По словам Пескова, публикация требует подтверждения.В источнике
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Ведомости

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Ведомости06:47
ТАСС

Песков: данные кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» нужно проверять

ТАСС06:29
РИА Новости

Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян

РИА Новости05:31
РБК

Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

РБК05:52
Интерфакс

Сведения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра требуют проверки - Песков

Интерфакс06:44
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали список «золотых паспортов» Кипра

Газета.Ru05:39
RT на русском

В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра

RT на русском06:11

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

Как сообщает ToDay News Ufa, депутат бундестага от Левой партии предположил, что возможными виновниками в произошедшей с Алексеем Навальным ситуации виноваты противники завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
ToDay News Ufa01:35
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Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Прекращено дело против зарезавшей отчима ножом пермской школьницы

В Перми Следственный комитет принял решение прекратить уголовное преследование 16-летней школьницы по статьям «Убийство» и «Убийство при превышении пределов обороны», которая зарезала ножом своего отчима.
Московский Комсомолец11:39
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Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.
Live2409:03
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