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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. По словам Пескова, публикация требует подтверждения.В источнике
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РИА Новости

Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян

Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - сказал Песков журналистам.
РИА Новости05:31
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: данные кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» нужно проверять

ТАСС06:29
РИА Новости

Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян

РИА Новости05:31
Коммерсантъ

Кремль: информация о кипрских «золотых паспортах» у россиян нуждается в проверке

Коммерсантъ06:07
РБК

Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

РБК05:52
Интерфакс

Сведения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра требют проверки - Песков

Интерфакс06:44
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали список «золотых паспортов» Кипра

Газета.Ru05:39
RT на русском

В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра

RT на русском06:11

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
134

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссиявчера в 02:55
39

«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
Собеседник05:09
36

ФАС проверит Apple из-за проблем у российских разработчиков

В письме сказано, что российские разработчики неоднократно обращались к Горелкину с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store.
Sostav.ru03:30
8

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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На Кубани экс-директор школы и депутат осуждена за мошенничество

В Горячем Ключе суд вынес приговор местной жительнице - бывшему депутату Совета муниципального образования города-курорта и директору школы № 4 за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Российская газета07:20
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