Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. По словам Пескова, публикация требует подтверждения.

С чего всё началось Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - сказал Песков журналистам. РИА Новости 05:31