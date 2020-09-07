Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. По словам Пескова, публикация требует подтверждения.В источнике
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Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян
Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - сказал Песков журналистам.
РИА Новости05:31
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