Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 сентября. Он добавил, что подобное редко встречается в дипломатической практике.
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Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 04:48
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