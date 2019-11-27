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Экономика сегодняЭкономика сегодняПесков прокомментировал разговор Путина и Зеленского по транзиту газа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал разговор Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по транзиту газа.
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Песков прокомментировал разговор Путина и Зеленского по транзиту газа

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Песков рассказал, что «Газпром» и «Нафтогаз» обмениваются коммерческими предложениями

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