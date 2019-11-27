Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал разговор Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по транзиту газа.

Песков прокомментировал разговор Путина и Зеленского по транзиту газа

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