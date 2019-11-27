Политика
Экономика сегодняПесков прокомментировал разговор Путина и Зеленского по транзиту газа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал разговор Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по транзиту газа.
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Политика
В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Происшествия
Под Астраханью столкнулись автобус и электричка
Сегодня в 08:15 в Красноярском районе Астраханской области столкнулись электричка и автобус "Kia".
Политика
Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Спорт
Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в петербургском клубе дзюдо «Турбостроитель».
Шоу-бизнес
Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу
Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
Наука
Космические путешествия могут сделать кишечник «негерметичным»
Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что микрогравитация нарушает функционирование эпителиального барьера кишечника.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Шоу-бизнес
Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы
Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Армия и оружие
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
Политика
Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду
Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Политика
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года
Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Происшествия
Школьник рассказал, как ему удалось спасти девочку от насильника
16-летний мальчик из Иркутска в подробностях рассказал о том, как ему удалось спасти девочку, похищенную практически на его глазах.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Здоровье
В Тюменской области увеличилось число ВИЧ-инфицированных старше 50 лет
Вдвое выросла заболеваемость среди людей старше 50 лет.
Общество
Иванов связал запуск трассы М-11 с решением одной из бед России
Запуск новой платной трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург свидетельствует о том, что страна научилась бороться с одной из двух своих бед, заявил представитель президента России по экологии и транспорту Сергей Иванов.
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Общество