Попытки были. Разговор был рабочий.

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

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