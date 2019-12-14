Попытки были. Разговор был рабочий.

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

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Гаджеты Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.

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Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

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Общество Часть январских пенсий выплатят до Рождества Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.

Происшествия Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.