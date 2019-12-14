Политика
ИзвестияПесков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 16:35
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Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Политика
Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости
Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно.
Общество
Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре
Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Гаджеты
Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold
Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.
Общество
Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе
Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Общество
Балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
Происшествия
Останки похищенных полицейских найдены в Мексике
Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Футбол
Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»
ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Армия и оружие
Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Футбол
Моуринью предупредил Орье вести себя по отношению к нему подобающе
Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
Общество
Часть январских пенсий выплатят до Рождества
Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
Гаджеты
Новый камерофон тоже может снимать Луну
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Наука