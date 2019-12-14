Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Попытки были. Разговор был рабочий.
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