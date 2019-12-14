Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
с чего всё началось

В Кремле оценили заявления о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай", заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения.
РИА Новостивчера в 16:03

Подробнее о событии

Песков подтвердил переход на «повышенные тона» на нормандском саммите

Российская газетавчера в 19:53

«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

Царьградвчера в 17:47

В Кремле ответили на сообщения о разговоре на повышенных тонах в Париже

Взгляд.рувчера в 17:16

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже

Life.ruвчера в 19:19

Песков ответил на сообщения о разговоре «на повышенных тонах» в Париже

РБКвчера в 17:08

Попытки были: Песков о «повышенном тоне» на саммите в Париже

РЕН ТВвчера в 16:20

В Кремле оценили заявления о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

РИА Новостивчера в 16:03
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Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
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Автобус вылетел в кювет на Урале

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РБК 00:18
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Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев

Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
ФАН вчера в 14:09
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Аваков: у подозреваемого в убийстве Шеремета нашли мину

Свободная Пресса вчера в 21:01
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ЦСКА хочет купить форварда и центрального защитника зимой

По информации «Бизнес Online», московский клуб собирается купить форварда и при этом продать 23-летнего японца Такуму Нисимуру, который провел за ЦСКА 5 матчей в РПЛ в этом сезоне и не отметился результативными действиями.
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ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

ФАН вчера в 08:08
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
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В России введут новый документ на автомобиль

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
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Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
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Lenta.ru 00:06
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Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
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Kia придумала новый фирменный логотип

Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.
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Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Комиссия спортсменов WADA хочет лишить Россию нейтрального статуса

Комиссия спортсменов WADA намерена добиться лишения России и нейтрального статуса.
Вести.Ru 11 декабря в 02:26
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Пятница, 13 декабря — астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Как известно, есть даже такая, скажем так, патология, которая называется параскеведекатриафобия, или фриггатрискайдекафобия (боязнь пятницы, 13-го) (подробнее об этой дате — в материале Федерального агентства новостей).
ФАН вчера в 05:21
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал порталу Nation News использование им нецензурной лексики в шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube-канале ТО Gazgolder.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками

Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Фергана 12 декабря в 23:38
Происшествия

В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Яшина

В Екатеринбурге раскрыли убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина.
RuNews24.ru 12 декабря в 06:41
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:36
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Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 19:36
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 05:03
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу

Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.
Народные новости вчера в 18:05
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Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
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СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

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Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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