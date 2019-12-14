Политика
ИзвестияПесков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
с чего всё началось
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай", заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения.РИА Новостивчера в 16:03
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«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже
Царьградвчера в 17:47
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже
Life.ruвчера в 19:19
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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