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Дума ТВ
Дума ТВ

Песков прокомментировал размещение военной базы России в Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность размещения российских военных баз на белорусской территории. Песков отметил, что разговоры на данную тему длятся уже несколько лет.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости. Любая внешняя угроза для члена ОДКБ составляет внешнюю угрозу для всей организации. И аналогично также есть соответствующее положение и в договоре о Союзной государстве.
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Интерфакс

Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Интерфакс06:16
ТАСС

Песков: размещение военных баз РФ на территории Белоруссии не стоит на повестке дня

ТАСС05:40
РБК

В Кремле заявили об отсутствии в повестке дня военной базы в Белоруссии

РБК05:58
РЕН ТВ

Вопроса о расположении в Белоруссии военной базы РФ нет в повестке дня

РЕН ТВ05:48
Lenta.ru

Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии

Lenta.ru05:40
Коммерсантъ

Кремль: Россия не обсуждает вопрос о размещении военной базы в Белоруссии

Коммерсантъ06:11
ФАН

Россия не рассматривает вопрос размещения военных баз в Белоруссии

ФАН05:36

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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США не намерены сотрудничать с ВОЗ в разработке вакцины от COVID-19

В Белом Доме подчеркнули, что не планируют связывать свои разработки вакцины с «коррумпированной ВОЗ и Китаем» и ограничивать свои исследования международными стандартами.Plus-one.ru рассказывал, что еще весной президент Трамп обвинил ВОЗ в неэффективной борьбе с пандемией и объявил о прекращении финансирования организации со стороны США.
Плюс один +105:41
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