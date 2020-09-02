Песков прокомментировал размещение военной базы России в Белоруссии
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность размещения российских военных баз на белорусской территории. Песков отметил, что разговоры на данную тему длятся уже несколько лет.В источнике
Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости. Любая внешняя угроза для члена ОДКБ составляет внешнюю угрозу для всей организации. И аналогично также есть соответствующее положение и в договоре о Союзной государстве.
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