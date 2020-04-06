Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

Общество Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".

Армия и оружие В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате без света остались три населенных пункта на юге ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество Сбербанк изменил правила закрытия вкладов Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.

Экономика Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Общество В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19 Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Общество Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

Экономика Глава JPMorgan ожидает «тяжелую рецессию» в экономике США По словам Даймона, внутренние стресс-тесты, проведенные JPMorgan, показали, что банк сможет наращивать кредитование даже в том случае, если объем ВВП США во втором квартале упадет на 35% и останется на этом уровне до конца текущего года.

Общество Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.

Общество Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Здоровье Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.