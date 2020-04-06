Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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В Кремле напомнили о дисциплине во время распространения коронавируса

РБК07:21

В Кремле разобрали призыв курганского губернатора «не сжигать москвичей». Найден рецепт, как избежать паники из-за коронавируса

URA.Ru06:13

Песков призвал россиян к дисциплине в ситуации с распространением COVD

РЕН ТВ05:49

Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса

РИА Новости06:05

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Интерфакс05:57

Кремль вновь призвал россиян к ответственному отношению к здоровью

ТАСС05:56

Кремль отреагировал на нежелание россиян принимать москвичей из-за коронавируса

Lenta.ru06:07
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Транспорт

РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня

РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
News.ru 10:54
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Армия и оружие

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела

Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате без света остались три населенных пункта на юге ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 04:25
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 07:20
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Деловое.ТВ 09:15
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Шоу-бизнес

Гуф рассказал, куда пропал Джиган после сообщений Самойловой о разводе

Пользователи Сети предположили, что по этой причине рэпер давно не выходил на связь и пропал из социальных сетей.
Слово и Дело 07:14
Биатлон

Норвежская биатлонистка Сулемдаль объявила о завершении карьеры

REGNUM 05:32
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости вчера в 13:05
Энергетика

Нефть снова дешевеет из-за неясности с переговорами ОПЕК

На котировках сказались неясность по поводу новых договоренностей крупнейших экспортеров нефти и отсрочка встречи ОПЕК+.
Finam.Ru 02:29
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Здоровье

В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Информ Полис online 05:56
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Футбол

«Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат в два раза

Руководство питерского «Зенита» договорилось о снижении зарплат футболистов, заявил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев 6 апреля, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 07:32
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» взяло курс на Европу

Lenta.ru 09:40
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Общество

В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19

Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:34
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Экономика

Глава JPMorgan ожидает «тяжелую рецессию» в экономике США

По словам Даймона, внутренние стресс-тесты, проведенные JPMorgan, показали, что банк сможет наращивать кредитование даже в том случае, если объем ВВП США во втором квартале упадет на 35% и останется на этом уровне до конца текущего года.
Финмаркет 10:39
Общество

Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Петербургский дневник 08:08
Общество

Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Ведомости 09:20
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Здоровье

Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Lenta.ru 10:37
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
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