Коронавирус
ИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Транспорт
РЖД увеличили срок возврата «невозвратных» билетов до июня
РЖД продлила сроки сдачи «невозвратных» билетов. Пассажиры смогут вернуть их до 1 июня включительно.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Армия и оружие
В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела
Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате без света остались три населенных пункта на юге ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Экономика
Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики
Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов, срок которых подходит к концу с 30 марта по 5 мая.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Шоу-бизнес
Гуф рассказал, куда пропал Джиган после сообщений Самойловой о разводе
Пользователи Сети предположили, что по этой причине рэпер давно не выходил на связь и пропал из социальных сетей.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Энергетика
Нефть снова дешевеет из-за неясности с переговорами ОПЕК
На котировках сказались неясность по поводу новых договоренностей крупнейших экспортеров нефти и отсрочка встречи ОПЕК+.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Футбол
«Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат в два раза
Руководство питерского «Зенита» договорилось о снижении зарплат футболистов, заявил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев 6 апреля, сообщает ТАСС.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Экономика
Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса
Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
В Минздраве оценили данные о влиянии прививки БЦЖ на течение COVID-19
Есть данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, если эти сведения подтвердятся, то у России в этом плане есть некоторое преимущество, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
Глава JPMorgan ожидает «тяжелую рецессию» в экономике США
По словам Даймона, внутренние стресс-тесты, проведенные JPMorgan, показали, что банк сможет наращивать кредитование даже в том случае, если объем ВВП США во втором квартале упадет на 35% и останется на этом уровне до конца текущего года.
Общество
Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Общество
Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Здоровье
Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом
Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.