Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Экономика Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».

Общество Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

ЖКХ В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.

Происшествия В Оренбуржье коронавирусом заразился годовалый ребенок Известно, что ребенок вместе с родителями ходил в гости к родственнику, и через два дня тест-система показала положительный результат на коронавирус.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Происшествия Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.

Общество Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.

Политика Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина в Кремле Президент России Владимир Путин не отказался полностью от очных контактов, заявил в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о проведении главой государства встречи в Кремле.

Здоровье Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.

Общество В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.

Происшествия Суд вернул дело Андрея Беликова прокурорам Сегодня в Ленинском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего депутата областной думы, экс-директора АО "Автокомбинат-2" Андрея Беликова.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.