Коронавирус
ИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
ЖКХ
В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
Происшествия
В Оренбуржье коронавирусом заразился годовалый ребенок
Известно, что ребенок вместе с родителями ходил в гости к родственнику, и через два дня тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Политика
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Пожалуй, впервые в новой украинской истории лидера "Батькивщины" поддержал экс-президент страны Петр Порошенко, который тоже был участником шоу.
Фигурное катание
Трусова рассказала о переходе в парное катание
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что не сможет довериться своему партнёру при возможном переходе в парное катание.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Экономика
Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии
Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Общество
Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье
Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Политика
Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина в Кремле
Президент России Владимир Путин не отказался полностью от очных контактов, заявил в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о проведении главой государства встречи в Кремле.
Здоровье
Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса
Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Происшествия
Суд вернул дело Андрея Беликова прокурорам
Сегодня в Ленинском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего депутата областной думы, экс-директора АО "Автокомбинат-2" Андрея Беликова.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Экономика
Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса
Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.