Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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В Кремле напомнили о дисциплине во время распространения коронавируса

РБК07:21

Песков призвал россиян к дисциплине в ситуации с распространением COVD

РЕН ТВ05:49

Кремль отреагировал на нежелание россиян принимать москвичей из-за коронавируса

Lenta.ru06:07

Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса

РИА Новости06:05

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Интерфакс05:57

Кремль вновь призвал россиян к ответственному отношению к здоровью

ТАСС05:56

В Кремле разобрали призыв курганского губернатора «не сжигать москвичей». Найден рецепт, как избежать паники из-за коронавируса

URA.Ru06:13
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Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
ЖКХ

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.
ТАСС 05:17
Происшествия

В Оренбуржье коронавирусом заразился годовалый ребенок

Известно, что ребенок вместе с родителями ходил в гости к родственнику, и через два дня тест-система показала положительный результат на коронавирус.
REGNUM 06:11
Политика

Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину

Пожалуй, впервые в новой украинской истории лидера "Батькивщины" поддержал экс-президент страны Петр Порошенко, который тоже был участником шоу.
Pravda.Ru 02:21
Фигурное катание

Трусова рассказала о переходе в парное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что не сможет довериться своему партнёру при возможном переходе в парное катание.
МК-Спорт 07:13
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

Metaratings вчера в 14:27
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Российская газета 07:21
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Mockva.ru 04:05
Экономика

Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии

Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Известия 05:03
Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru 06:05
Общество

Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье

Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.
Live24 04:15
Здоровье

В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Росбалт 06:07
Политика

Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина в Кремле

Президент России Владимир Путин не отказался полностью от очных контактов, заявил в понедельник, 6 апреля, «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о проведении главой государства встречи в Кремле.
Известия 07:13
Здоровье

Кубанский главврач описал страшную смерть от коронавируса

Главный врач первой краевой больницы и академик РАН Владимир Порханов описал смерть от коронавируса. Медик призвал людей отсидеться дома.
СочиСтрим вчера в 12:12
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Московский Комсомолец 06:52
Происшествия

Суд вернул дело Андрея Беликова прокурорам

Сегодня в Ленинском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего депутата областной думы, экс-директора АО "Автокомбинат-2" Андрея Беликова.
Взгляд-инфо 06:10
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Россияне могут получить по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

Как сообщил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, вполне реально единовременно выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за экономических трудностей, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции.
MagadanMedia.ru 07:00
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Piter.tv 07:32
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb вчера в 00:11
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