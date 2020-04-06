Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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В Кремле напомнили о дисциплине во время распространения коронавируса

РБК07:21

В Кремле разобрали призыв курганского губернатора «не сжигать москвичей». Найден рецепт, как избежать паники из-за коронавируса

URA.Ru06:13

Кремль вновь призвал россиян к ответственному отношению к здоровью

ТАСС05:56

Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса

РИА Новости06:05

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Интерфакс05:57

Кремль отреагировал на нежелание россиян принимать москвичей из-за коронавируса

Lenta.ru06:07

Песков призвал россиян к дисциплине в ситуации с распространением COVD

РЕН ТВ05:49
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru 12:56
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Технологии

Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10

Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
Мой Брянск 06:34
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости 12:00
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Страна Советов on-line 12:40
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Футбол

«Тоттенхэм» подтвердил, что Сон Хын Мин пройдет военные сборы

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее в апреле, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 11:47
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru вчера в 02:27
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Кино

«Джоли рождена стать супергероиней»: Сальма Хайек рассказала о комикс-блокбастере «Вечные»

Киноафиша России 09:49
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Космос

Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA

В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
AstroNews.ru 04 апреля в 05:00
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Экономика

Частные инвесторы сыграли на падении

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин отметил сохранение высоких темпов роста числа открытых брокерских счетов, а также рост активности частных инвесторов на биржевых торгах.
Коммерсантъ 11:23
Политика

ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии

Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе не нашла доказательств для того, чтобы окончательно возложить на Дамаск ответственность за удары по подконтрольным организации объектам.
RT на русском 13:26
Общество

На парад Победы призвали не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:27
Происшествия

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета 13:09
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Общество

Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 российских регионах было выявлено 954 случая вируса COVID-2019.
Профиль 05:48
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Энергетика

Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть

США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Вестник Кавказа 02:44
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
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