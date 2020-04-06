Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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В Кремле напомнили о дисциплине во время распространения коронавируса

РБК07:21

Песков призвал россиян к дисциплине в ситуации с распространением COVD

РЕН ТВ05:49

Кремль отреагировал на нежелание россиян принимать москвичей из-за коронавируса

Lenta.ru06:07

Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса

РИА Новости06:05

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Интерфакс05:57

Кремль вновь призвал россиян к ответственному отношению к здоровью

ТАСС05:56

В Кремле разобрали призыв курганского губернатора «не сжигать москвичей». Найден рецепт, как избежать паники из-за коронавируса

URA.Ru06:13
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Финансы

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро

В конце марта ЦБ РФ установил на срок до 6 апреля один официальный курс иностранных валют к рублю, а также учётные цены на драгоценные металлы.
Аргументы и Факты 08:45
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Экономика

Силуанов заявил об окончании «тучных» времен для экономики России

По словам главы Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова, из-за пандемии коронавируса в российской экономике наступила новая реальностью Как уточнил Силуанов, «тучные» времена для экономики прошли, и теперь стране нужно более эффективно распоряжаться своими ресурсами.
RuNews24.ru вчера в 19:56
Технологии

Раскрыты способы увеличения скорости интернета на карантине

Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.
Astera 07:47
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах

Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:38
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 07:36
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия вчера в 17:45
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Кино

Пучков выложил на личном портале трейлер фильма «Шугалей»

Новая отечественная кинолента рассказывает историю двух социологов, попавших в ливийский плен.
Общественная служба новостей 06:05
Политика

Песков заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции

Новая дата проведения голосования по поправкам к Конституции России пока не определена.
RT на русском 09:05
Политика

В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Профиль 07:18
Политика

В Италии предложили установить памятник российским военным

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
РИА Новости 07:04
Общество

В России за сутки зарегистрировано 954 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Иркутск Сегодня 07:22
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
ТАСС 08:59
Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Общество

Беглов потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции

Александр Беглов в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в Петербурге потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции.
78.ru 08:37
Политика

Нетаньяху и Путин обсудили возвращение граждан РФ и Израиля на родину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность возвращения граждан обеих стран на родину в условиях пандемии коронавируса.
Известия 07:51
Общество

На парад Победы попросили не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Город N (Ростов) 03:29
Происшествия

Полиция проверяет инцидент с нарушившими карантин саратовцами

Ролик быстро разлетелся по сети и «дошел» до правоохранителей, которые оперативно начали проверку.
Новости Саратова 08:53
Общество

Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию

Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС.
Ведомости 05:48
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Вести.Ru 07:55
Путешествия

Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года

Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
ToDay News Ufa 06:47
Экономика

Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:21
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
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