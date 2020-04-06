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Общество Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке 78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.

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Авто Fisker Ocean получит версию для бездорожья Глава компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter изображение внедорожной версии электрического кроссовера Ocean, который пока что ещё не был презентован.

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Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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