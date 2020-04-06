Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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В Кремле напомнили о дисциплине во время распространения коронавируса

РБК07:21

Кремль вновь призвал россиян к ответственному отношению к здоровью

ТАСС05:56

Кремль отреагировал на нежелание россиян принимать москвичей из-за коронавируса

Lenta.ru06:07

Песков призвал к дисциплине на фоне коронавируса

РИА Новости06:05

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Интерфакс05:57

В Кремле разобрали призыв курганского губернатора «не сжигать москвичей». Найден рецепт, как избежать паники из-за коронавируса

URA.Ru06:13

Песков призвал россиян к дисциплине в ситуации с распространением COVD

РЕН ТВ05:49
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Автоспорт

Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Технологии

Компания Tesla представила прототип аппарата ИВЛ

По словам главы Tesla Илона Маска, ИВЛ будут выпускать на заводе компании в Буффало.
Astera 07:36
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания

В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания.
КП - Екатеринбург 11:11
Авто

Fisker Ocean получит версию для бездорожья

Глава компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter изображение внедорожной версии электрического кроссовера Ocean, который пока что ещё не был презентован.
Goroday.ru 08:23
Экономика

Глава банка JPMorgan предупредил о тяжелой рецессии в США

Экономика США из-за ухудшения ситуация с новым коронавирусом войдет в «тяжелую рецессию», прогнозирует главный исполнительный директор американского банка «JPMorgan Chase» Джейми Даймон 6 апреля в своем обращении сотрудникам организации на сайте банка.
ИА Красная Весна 12:02
Авто

Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant

Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Тарантас Ньюс 00:30
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие

Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Вести.Ru 05:32
Экономика

Экономисты прогнозируют снижение доходов россиян из-за коронавируса

Аккредитованное при ЦБ РФ рейтинговое агентство АКРА прогнозирует в 2020 году снижение реальных доходов россиян.
OAnews 09:36
Здоровье

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК 12:14
Происшествия

Более 70 крымчан оштрафованы за сутки за нарушение режима самоизоляции

За мигнувшие сутки правоохранители в Крыму привлекли к административной ответственности 73 граждан за нарушение режима самоизоляции без уважительных причин.
РИА Новости Крым 04:18
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Общество

Сбербанк изменил условия по вкладам

Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.
YakutiaMedia.ru 09:45
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru 07:01
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Экономика

Роман Старовойт: «За коронавирусом последует коронакризис»

"За коронавирусом последует коронакризис", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании штаба в Доме Советов.
Друг для друга (Курск) 07:26
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Единоборства

UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Pravda.Ru 03:28
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
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