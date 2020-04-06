Коронавирус
ИнтерфаксПесков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
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Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
Технологии
Компания Tesla представила прототип аппарата ИВЛ
По словам главы Tesla Илона Маска, ИВЛ будут выпускать на заводе компании в Буффало.
Общество
Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Общество
В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания
В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания.
Авто
Fisker Ocean получит версию для бездорожья
Глава компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter изображение внедорожной версии электрического кроссовера Ocean, который пока что ещё не был презентован.
Экономика
Глава банка JPMorgan предупредил о тяжелой рецессии в США
Экономика США из-за ухудшения ситуация с новым коронавирусом войдет в «тяжелую рецессию», прогнозирует главный исполнительный директор американского банка «JPMorgan Chase» Джейми Даймон 6 апреля в своем обращении сотрудникам организации на сайте банка.
Авто
Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant
Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Армия и оружие
Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Экономика
Экономисты прогнозируют снижение доходов россиян из-за коронавируса
Аккредитованное при ЦБ РФ рейтинговое агентство АКРА прогнозирует в 2020 году снижение реальных доходов россиян.
Здоровье
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Происшествия
Более 70 крымчан оштрафованы за сутки за нарушение режима самоизоляции
За мигнувшие сутки правоохранители в Крыму привлекли к административной ответственности 73 граждан за нарушение режима самоизоляции без уважительных причин.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Сбербанк изменил условия по вкладам
Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Экономика
Роман Старовойт: «За коронавирусом последует коронакризис»
"За коронавирусом последует коронакризис", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании штаба в Доме Советов.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Общество
Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей
По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Единоборства
UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном
Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.